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20:05   27 Мая 2020
Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

Ограничительные меры в связи с COVID-19 в столице продлили до 14 июня, сообщил московский мэр Сергей Собянин.

Режим спецпропусков для передвижения по улицам Москвы, а также масочно-перчаточный режим также сохранятся в городе до середины июня, обратил внимание московский градоначальник. Пешеходам все еще разрешено выходить из дома только в ближайший продуктовый магазин или аптеку, а также для выноса мусора и выгула собак, уточнил Собянин.

Ограничительные меры по нераспространению коронавирусной инфекции в Москве действуют с 30 марта. Положительный результат теста на COVID-19 в столице получили 171,4 тыс. человек. Следить за течением нового типа пневмонии в РФ можно на специальном правительственном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #собянин #самоизоляция

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