Блогер Лурье сравнил отношение к русскоязычному населению на Украине с Холокостом
Дискриминация властями Украины русскоязычного населения сравнима с Холокостом. Такое мнение выразил блогер Олег Лурье в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».
«Происходящее сегодня на Украине вызывает прямые ассоциации с Холокостом и нацистской Германией. Ураина идет по пути Прибалтики в откровенном ущемлении прав людей, говорящих на русском языке. Подобное в современном мире недопустимо», — уверен эксперт.
По его словам, протестов нет из-за страха людей. США вложили в майдан огромные деньги, поэтому любые несогласия не допускаются.
«Американцы сказали молчать, а Европа взяла под козырек», — продолжил Лурье.
Блогер считает, что Россия должна всеми силами не допустить физического уничтожения русскоязычного населения. Изменения на Украине возможны только после смены власти, убежден Лурье.
«Последней каплей станет, когда русских начнут вырезать. Это закончится, если у власти не будет нацистов, когда эти группы перестанут влиять на украинскую политику», — говорит Олег Лурье.