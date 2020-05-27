Блогер Лурье сравнил отношение к русскоязычному населению на Украине с Холокостом

Дискриминация властями Украины русскоязычного населения сравнима с Холокостом. Такое мнение выразил блогер Олег Лурье в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Происходящее сегодня на Украине вызывает прямые ассоциации с Холокостом и нацистской Германией. Ураина идет по пути Прибалтики в откровенном ущемлении прав людей, говорящих на русском языке. Подобное в современном мире недопустимо», — уверен эксперт.

По его словам, протестов нет из-за страха людей. США вложили в майдан огромные деньги, поэтому любые несогласия не допускаются.

«Американцы сказали молчать, а Европа взяла под козырек», — продолжил Лурье.

Блогер считает, что Россия должна всеми силами не допустить физического уничтожения русскоязычного населения. Изменения на Украине возможны только после смены власти, убежден Лурье.