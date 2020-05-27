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19:44   27 Мая 2020
Армия

США пытаются удержать власть на северо-востоке Сирии с помощью "карманных игиловцев"

США пытаются удержать власть на северо-востоке Сирии с помощью "карманных игиловцев"

Американцы готовы укрепить свое присутствие на нефтеносных территориях Сирии, рассредоточив в Заевфратье несколько сотен боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство". Пострадает от этого мирное население Сирии.

Расселение подготовленных боевиков запрещенного в РФ "Исламского государства" в северо-восточном регионе Сирии необходимо американцам для оправдания своего незаконного присутствия, считает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

США постепенно теряют влияние на восточных территориях Сирии и всеми силами пытаются исправить положение. Для этого через проамериканскую курдскую администрацию и ее службу безопасности "Асайиш" устраивается настоящий террор местных арабов. Боевики уничтожают сельхозугодья и фермерские хозяйства, население держат в страхе в связи с возрождением запрещенного в РФ "Исламского государства", передает Федеральное агентство новостей

Американцы, прикрываясь борьбой с терроризмом, строят новые военные объекты. Совсем недавно было принято решение о строительстве двух американских баз в населенных пунктах Хазима и Аль-Карама. 

Эти объекты США намерены возвести на трассе между Кобани и Раккой, по которой доставляются гуманитарные грузы с подконтрольных Дамаску территорий в восточные провинции Сирии. Вполне возможно, этот маршрут для доставки гумпомощи США попытаются перекрыть. 

Лишив население помощи от Дамаска, американцы сделают местных жителей полностью зависимыми от США. 

Россия еще в 2017 году предупреждала, что боевики запрещенного в РФ "Исламского государства" вступают в сговор с американцами. США готовят террористов на собственных военных базах. Этот факт подтверждался не единожды, в начале мая из зоны Ат-Танфа сбежали на подконтрольные Дамаску территории боевики группировки "Джейш Магавир ат-Таура", которые рассказали много интересного о взаимодействии игиловцев с американцами. 

 

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Автор: Ирина Большунова
#сша #сирия #исламское государство

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