Американцы готовы укрепить свое присутствие на нефтеносных территориях Сирии, рассредоточив в Заевфратье несколько сотен боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство". Пострадает от этого мирное население Сирии.

Расселение подготовленных боевиков запрещенного в РФ "Исламского государства" в северо-восточном регионе Сирии необходимо американцам для оправдания своего незаконного присутствия, считает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

США постепенно теряют влияние на восточных территориях Сирии и всеми силами пытаются исправить положение. Для этого через проамериканскую курдскую администрацию и ее службу безопасности "Асайиш" устраивается настоящий террор местных арабов. Боевики уничтожают сельхозугодья и фермерские хозяйства, население держат в страхе в связи с возрождением запрещенного в РФ "Исламского государства", передает Федеральное агентство новостей.

Американцы, прикрываясь борьбой с терроризмом, строят новые военные объекты. Совсем недавно было принято решение о строительстве двух американских баз в населенных пунктах Хазима и Аль-Карама.

Эти объекты США намерены возвести на трассе между Кобани и Раккой, по которой доставляются гуманитарные грузы с подконтрольных Дамаску территорий в восточные провинции Сирии. Вполне возможно, этот маршрут для доставки гумпомощи США попытаются перекрыть.

Лишив население помощи от Дамаска, американцы сделают местных жителей полностью зависимыми от США.

Россия еще в 2017 году предупреждала, что боевики запрещенного в РФ "Исламского государства" вступают в сговор с американцами. США готовят террористов на собственных военных базах. Этот факт подтверждался не единожды, в начале мая из зоны Ат-Танфа сбежали на подконтрольные Дамаску территории боевики группировки "Джейш Магавир ат-Таура", которые рассказали много интересного о взаимодействии игиловцев с американцами.