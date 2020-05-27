Политолог Захаров: КПРФ подвергает опасности людей, устраивая митинги во время пандемии

Несанкционированные акции в период пандемии COVID-19 очень опасны для участников и организаторов. Людей, которые осознанно выводят граждан на улицы, нужно привлекать к уголовной ответственности, считает политолог Дмитрий Захаров.

Массовые митинги в России в период распространения коронавируса проводила неоднократно партия КПРФ. Она показала безответственное и легкомысленное отношение к угрозе COVID-19. Коммунисты подвергали риску жизни и здоровье своих сторонников, большинство из которых — пожилые люди, передает слова Захарова "НьюИнформ".

Руководитель АНО "Евразийский Институт Исследований и Поддержки Молодежных Инициатив" Дмитрий Захаров отметил, что сейчас очень опасны не только митинги, но и любые мероприятия, где скапливается большое количество людей. Он подчеркнул, что меры ограничения введены не просто так, а чтобы обезопасить граждан.

По мнению Захарова, людей, которые провоцируют россиян выходить на улицу и подвергают опасности, нужно наказывать и штрафовать. А тех, кто выводит граждан на несогласованные акции в период пандемии, привлекать к уголовной ответственности. Он призвал соблюдать ограничительные меры и беречь здоровье свое и близких.