Telegram-канал Mash сообщил о смерти советника президента "Лукойла" Малюкова

Топ-менеджер "Лукойла" Сергей Малюков обнаружен мертвым в собственном частном доме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Советник президента "Лукойла", являющийся бывшим членом правления компании, в последнее время имел серьезные проблемы со здоровьем. Недавно медики выявили у него пневмонию. Тело бывшего вице-президента нашли в его особняке, информирует Mash.

Малюков с 2010 года занимал пост начальника Главного управления по контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками компании "Лукойл". Официального подтверждения о смерти топ-менеджера корпорации пока не поступало.