Марунич уверен, что транзитный контракт с «Газпромом» будет для Украины последним

Транзит газа через украинскую территорию в ближайшие годы будет сведен к минимуму и Киев может не рассчитывать на его продолжение после завершения действующего контракта.

Такое мнение в среду высказал украинский эксперт в области энергетики Дмитрий Марунич в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, после того, как Россия достроит «Северный поток - 2» и вторую очередь «Турецкого потока», она в ближайшие годы сведет к минимуму транзит газа через Украину. Поэтому заключенный в декабре 2019 года пятилетний контракт на транзит газа, по которому Украина транзитирует 40 миллиардов кубометров газа в год, это последний повод для оптимизма Киева

«Это единственный позитивный момент для Украины. Никаких других, к сожалению, нет. «Газпром» поставит крест на украинской ГТС, если объемы поставок в Европу будут стабильны либо упадут», — заявил Марунич.

При этом аналитик выразил уверенность в том, что, несмотря на усилия Вашингтона и восточноевропейских противников «Северного потока – 2», у российского газопровода есть будущее, так как в нем заинтересованы ключевые члены Евросоюза, которые уже вложили в его строительство крупные средства.

При этом ключевыми плюсами СП-2 по сравнению с украинской трубой являются стоимость прокачки газа и экологичность.

«У «Северного потока-2» даже нет ставки транзита – там есть амортизационные отчисления участникам проекта. И у конкурентов «Потоков» стоимость транзита априори выше, — объяснил эксперт, выступая в передаче «60 минут». — Экология хуже – это тоже правда, за счет использования большого количества компрессорных станций, сжигающих газ и выбрасывающих CO2. Для Европы это далеко не последний аргумент».

Ранее США заявили о готовности принять новый пакет санкционных мер против российского газопровода «Северный поток – 2».