Экс-депутат Рады Калетник: власти Украины держатся за националистическую ширму

Национальный вопрос на Украине используется всеми политическими партиями для достижения своих целей, считает экс-депутат Рады Оксана Калетник. В онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» она рассказала, что в стране используют все инструменты, чтобы удержаться в политике.

«Поскольку становится модным все украинское, политики стараются это использовать. Ситуация с языком сложна, вопрос об ощущении себя украинцем — это присутствует на Украине», — отметила политик.

Калетник призналась, что не разделяет русских и украинцев:

«Людям целыми днями промывают мозги. Безответственные политики решили самоутвердиться путем манипулирования массами. Под знаменем сохранения всего украинского проводятся антинародные инициативы. <...> . На Украине все меньше остается думающего населения, эти люди выжимаются из страны», — говорит экс-депутат.

По словам Калетник, украинские политики используют националистическую ширму для удерживания власти.