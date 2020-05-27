Экс-депутат Рады Калетник: власти Украины держатся за националистическую ширму
Национальный вопрос на Украине используется всеми политическими партиями для достижения своих целей, считает экс-депутат Рады Оксана Калетник. В онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» она рассказала, что в стране используют все инструменты, чтобы удержаться в политике.
«Поскольку становится модным все украинское, политики стараются это использовать. Ситуация с языком сложна, вопрос об ощущении себя украинцем — это присутствует на Украине», — отметила политик.
Калетник призналась, что не разделяет русских и украинцев:
«Людям целыми днями промывают мозги. Безответственные политики решили самоутвердиться путем манипулирования массами. Под знаменем сохранения всего украинского проводятся антинародные инициативы. <...> . На Украине все меньше остается думающего населения, эти люди выжимаются из страны», — говорит экс-депутат.
По словам Калетник, украинские политики используют националистическую ширму для удерживания власти.
«Националисты — это сила, которая используется в политике по сей день. К каждому могут прийти в дом и объявить человека врагом», — убеждена она.