Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Политолог Захаров: КПРФ подвергает опасности людей, устраивая митинги во время пандемии

Политолог Захаров: КПРФ подвергает опасности людей, устраивая митинги во время пандемии

 Путин и наследный принц Саудовской Аравии продолжат работу по ОПЕК+

Путин и наследный принц Саудовской Аравии продолжат работу по ОПЕК+
Общественник Абажер призвал к защите нацменьшинств на Украине

Общественник Абажер призвал к защите нацменьшинств на Украине

 Марунич уверен, что транзитный контракт с «Газпромом» будет для Украины последним

Марунич уверен, что транзитный контракт с «Газпромом» будет для Украины последним
Кедми: план США «сломать» Россию провалился

Кедми: план США «сломать» Россию провалился

 Косачев объяснил курьезность американских санкций по «Северному потоку – 2»

Косачев объяснил курьезность американских санкций по «Северному потоку – 2»
Политолог Захаров: КПРФ подвергает опасности людей, устраивая митинги во время пандемии

Политолог Захаров: КПРФ подвергает опасности людей, устраивая митинги во время пандемии

 Путин и наследный принц Саудовской Аравии продолжат работу по ОПЕК+

Путин и наследный принц Саудовской Аравии продолжат работу по ОПЕК+
Общественник Абажер призвал к защите нацменьшинств на Украине

Общественник Абажер призвал к защите нацменьшинств на Украине

 Марунич уверен, что транзитный контракт с «Газпромом» будет для Украины последним

Марунич уверен, что транзитный контракт с «Газпромом» будет для Украины последним
Кедми: план США «сломать» Россию провалился

Кедми: план США «сломать» Россию провалился

 Косачев объяснил курьезность американских санкций по «Северному потоку – 2»

Косачев объяснил курьезность американских санкций по «Северному потоку – 2»
19:04   27 Мая 2020
Экономика

Путин и наследный принц Саудовской Аравии продолжат работу по ОПЕК+

Путин и наследный принц Саудовской Аравии продолжат работу по ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия продолжат тесную координацию по ОПЕК+ по линии минэнерго. Договоренность об этом получена в результате телефонного разговора лидера РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Путин обсудил с наследным принцем вопрос нефти, а также поздравил его с праздником Ураза-байрамом. Две страны условились о тесной координации по вопросу ограничения добычи нефти.

"Продолжен обмен мнениями о ситуации на мировом рынке энергоносителей. С обеих сторон отмечена важность совместных усилий по достижению в апреле... договоренностей в формате ОПЕК+ об ограничении добычи нефти", — обозначалось в сообщении.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #нефть #саудовская аравия #аль сауд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...