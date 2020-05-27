Путин и наследный принц Саудовской Аравии продолжат работу по ОПЕК+
Россия и Саудовская Аравия продолжат тесную координацию по ОПЕК+ по линии минэнерго. Договоренность об этом получена в результате телефонного разговора лидера РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.
Путин обсудил с наследным принцем вопрос нефти, а также поздравил его с праздником Ураза-байрамом. Две страны условились о тесной координации по вопросу ограничения добычи нефти.
"Продолжен обмен мнениями о ситуации на мировом рынке энергоносителей. С обеих сторон отмечена важность совместных усилий по достижению в апреле... договоренностей в формате ОПЕК+ об ограничении добычи нефти", — обозначалось в сообщении.