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19:00   27 Мая 2020
Политика

Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

Видеоролик с танцующими гробовщиками из Ганы под песню Astronomia в Facebook опубликовал президент США Дональд Трамп. Под этим мемом он подразумевал президентство единственного конкурента от Демократической партии США Джо Байдена.

На крышке гроба находился логотип предвыборной кампании Байдена. Лидер Соединенных Штатов опубликовал материал после скандально-известной беседы Байдена и афроамериканского радиоведущего Ленарда Макквели в эфире популярного радио-шоу The Breakfast Club. Кандидат от Демократической партии грубо заявил, что радиоведущий "не настоящий афроамериканец, раз голосует за Трампа". 

Ролик с танцующими африканскими гробовщиками из Ганы стал настоящей сенсацией этого года. Традиции похорон в этом государстве чаще всего сопровождаются энергичными танцами, Кто-то из пользователей в Сети посчитал забавным наложить песню Astronomia российского диджея Тony Igly поверх видеоролика. После этого ролик стал вирусным.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #байден #трамп

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