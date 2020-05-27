Москва направит медиков в регионы на помощь в борьбе с коронавирусом

Бригады высококвалифицированных московских врачей выедут в российские регионы для лечения пациентов с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Первые специалисты направятся в Северную Осетию уже сегодня, уточнила Ракова в беседе с журналистами. По ее словам, затем московские врачи выедут на помощь специалистам Ингушетии, Дагестана и Забайкалья. Столичные медики проведут консультации всех находящихся в стационарах пациентов и окажут методическую помощь больным и медперсоналу медицинских учреждений, уточнила Ракова.

Положительный результат теста на коронавирус в России получили 370 тыс. человек. Почти 9,5 млн тестов на обнаружение коронавирусной инфекции среди россиян провели отечественные специалисты. Подробнее о течении нового типа пневмонии в РФ можно узнать на специальном портале стопкоронавирус.рф.