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18:52   27 Мая 2020
Общество

Москва направит медиков в регионы на помощь в борьбе с коронавирусом

Москва направит медиков в регионы на помощь в борьбе с коронавирусом

Бригады высококвалифицированных московских врачей выедут в российские регионы для лечения пациентов с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Первые специалисты направятся в Северную Осетию уже сегодня, уточнила Ракова в беседе с журналистами. По ее словам, затем московские врачи выедут на помощь специалистам Ингушетии, Дагестана и Забайкалья. Столичные медики проведут консультации всех находящихся в стационарах пациентов и окажут методическую помощь больным и медперсоналу медицинских учреждений, уточнила Ракова.

Положительный результат теста на коронавирус в России получили 370 тыс. человек. Почти 9,5 млн тестов на обнаружение коронавирусной инфекции среди россиян провели отечественные специалисты. Подробнее о течении нового типа пневмонии в РФ можно узнать на специальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #ракова #коронавирус

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