Туроператоры усомнились в снижении стоимости путевок в Крым

Туристические операторы скептически относятся к возможным снижениям цен на путевки в Крым, заявила руководитель турагентства "Сан Турини" Варвара Кандакова.

Власти Феодосии ранее заявили о возможном снижении стоимости путевок. Однако экспертное сообщество сомневается в этом, так как туристическая индустрия в последние месяцы и так не получала прибыли. Кандакова в интервью телеканалу "360" отметила, что какие-либо прогнозы очень трудно давать на срок дальше, чем на две недели.

Подобные разговоры генеральный директор компании Tez Tour Владимир Каганер назвал "гаданием на кофейной гуще". По его словам, сейчас необходимо воздержаться от комментариев, так как любые заявления по этой теме можно считать популизмом.

"Просто сейчас неактуально давать такие прогнозы. Что завтра будет? Что послезавтра?" — заявил он.

Другой туристический агент, пожелавший остаться анонимным, вообще не уверен, что пляжный сезон в Крыму будет открыт. Глава региона Сергей Аксенов не дает точных утверждений по поводу летнего отдыха. Таким образом, специалисты призывают не ждать снижения цен на путевки.