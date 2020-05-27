Собянин отметил возросшую нагрузку на транспорт на первом этапе отмены ограничений

Пассажиропоток в общественном транспорте Москвы существенно увеличился на первом этапе отмены ограничений, принятых в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Ежедневный пассажиропоток на общественном транспорте увеличился почти на миллион человек, заявил Собянин. По его словам, люди стали больше общаться друг с другом.

Чтобы компенсировать риски развития пандемии, власти столицы приняли более жесткие требования к работодателям, а также ввели перчаточно-масочный режим.

"Мало кому такие требования нравятся. Это позволило добиться неплохих результатов", — отметил Собянин.

Он также подчеркнул, что с 12 мая существенно снизилось количество госпитализаций тяжелых больных. Число вновь выявляемых пациентов с коронавирусом в Москве снизилось на 40 процентов.