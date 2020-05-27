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19:16   27 Мая 2020
Ближнее зарубежье

Общественник Абажер призвал к защите нацменьшинств на Украине

Общественник Абажер призвал к защите нацменьшинств на Украине

Руководство Украины хочет лишить нацменьшинства своих административных центров, чтобы провести насильственную «украинизацию». Об этом заявил член Общественной палаты РФ, директор Болгарского культурного центра «Извор» Иван Абажер в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

Киев проводит реформу, которая предусматривает дробление Болградского района Одесской области на пять общин. Таким образом, этнические болгары, постоянно там живущие, перестанут быть большинством. Речь идет о 250–300 тысячах человек.

Общественник напомнил, что болгары живут на этой территории более 200 лет, когда и не было самой Украины.

«Рассматриваем это как нарушение прав болгар украинским государством», — заявил спикер. 

Абажер призвал жаловаться на произвол Киева в ООН, ОБСЕ, и другие международные организации. По мнению активиста, Болгарии следует брать пример Венгрии, которая всячески защищает этнических венгров на Украине.

«Я думаю что наша позиция, позиция РФ, очень взвешенная и правильная. Люди должны отстаивать свои права», — заключил Абажер.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #одесса #болгары

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