Внесение в основной закон РФ запрета на двойное гражданство для чиновников лишит политические элиты Запада возможности влиять на внутреннюю политику России. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

Российские чиновники будут ориентироваться на интересы своих сограждан, а не других государств, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. Эксперт в беседе с журналистами Федерального агентства новостей отметил, что запрет на двойное гражданство для российских чиновников - шаг в верном направлении для защиты государства.

Марков напомнил, что во времена Советского Союза не только чиновникам, но и гражданам было запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также собственность в другой стране. Советская элита заботилась о своей стране.

"Однако каждый народ пытается найти середину. Кто-то находит ее в советском подходе — Китай и Иран. Остальные страны придерживаются мягкой модели, когда многое чиновникам разрешено, — Италия, Польша и Греция. Россия находится где-то посредине между этими вариантами", - подчеркнул Марков.

По мнению депутата Государственной думы Евгения Федорова, изменение в Конституции России обеспечит "постепенное вымывание" чиновников, которые работают не в интересах граждан.