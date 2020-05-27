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18:45   27 Мая 2020
Весь мир

Кедми: план США «сломать» Россию провалился

Кедми: план США «сломать» Россию провалился

Последние решения Соединенных Штатов о разрыве многолетних договоров по оружию принимались с расчетом на то, что Россия является «слабой страной», которая «завтра развалится».

Такое мнение высказал политолог Яков Кедми в эфире телеканала Iton TV.

По его словам, Штаты почувствовали вседозволенность по отношению к России после распада Советского Союза, который вскружил им голову, однако в своем расчете на то, что и Россия распадется, они ошиблись.

«Они прекратили свое участие и разорвали договор о противоракетах. И что? Сегодня Россия в этой области опережает США намного больше, чем было раньше. Они вышли из договора о РСМД – ну и что? Соотношение между США и Россией в этом ухудшается с каждым днем», — отметил политолог, слова которого цитирует Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня».

Кедми: план США «сломать» Россию провалился

К аналогичным последствиям, по его мнению, приведет и разрыв договора СНВ-III (об ограничении стратегических наступательных вооружений), к которому США ведут в последние годы. И речь тут не только о российском гиперзвуковом оружии, которое серьезно опережает американское, но и о том, что расчеты Штатов на продажу оружия не оправдаются, так как после пандемии ни у кого в мире на это не будет денег.

«Американцы рассчитывают «сломать» Россию благодаря деньгам. Но до сих пор это не оправдывалось. У американцев все меньше и меньше денег, — добавил Кедми в заключение. —  К тому же СНВ-3 ограничивает количество ядерных боеголовок. Но нет разницы, 1700 или 1600, особенно при переходе на более эффективные термоядерные заряды. Пусть строят больше АПЛ. На каждую хитрую лодку есть «Циркон» с нарезкой».

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Автор: Александр Люблинский
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