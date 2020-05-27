Британское посольство в Москве обратилось в полицию РФ из-за музыкальной открытки

Дипломаты из Соединенного Королевства обратились в столичную полицию РФ из-за подозрительной посылки. Кинолог выехал на место происшествия.

Правоохранители направили в посольство на Смоленской набережной сапера. Стражи порядка при вскрытии конверта обнаружили подозрительную музыкальную открытку в честь 9 Мая. Один из российских банков отправил ее послу Великобритании в России, сообщает телеканал "360".

Взрывчатых устройств в посылке найдено не было. Диппредставители не уточнили, что именно напугало их в запечатанном подарке. Сотрудники МВД передали информацию о произошедшем в СУ СК РФ по ЦАО столицы.