Косачев объяснил курьезность американских санкций по «Северному потоку – 2»

Американцы верят в Россию больше, чем кто-либо другой, об этом свидетельствуют новые санкции, которые Вашингтон готовится принять против нашего газопровода.

Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook высказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя заявление посла США в Германии Ричарда Гренелла, который подтвердил намерение американских властей принять новый пакет санкций против российского проекта «Северный поток – 2». По словам Гренелла, новые санкции якобы уже одобрены обеими партиями американского конгресса, несмотря на то, что в Штатах уже идет президентская избирательная кампания.

«Зная обычный накал межпартийного противостояния в этот период, можно сказать, русофобия творит чудеса, — отметил Косачев. — Да и сам посол не стеснялся в выражениях: Германия, мол, должна прекратить «кормить бестию» (это, чтобы было понятно, о суверенных отношениях своего союзника с его долгосрочным энергетическим партнером), «в то время как сама недостаточно платит для НАТО» — высказывание более чем хамское даже для американца».

При этом дипломат отмечает, что курьез заявлений американского посла заключается в том, что министр энергетики США в феврале текущего года на полях Мюнхенской конференции по безопасности уверял партнеров в неспособности России достроить газопровод из-за санкций, которые были введены в декабре 2019 года, а также из-за отсутствия у нее необходимых технологий.

«Нынешние санкционные угрозы свидетельствуют: американцы все же в нас верят, причем больше, чем кто-либо другой», — отметил сенатор.

Удручает, по его словам, другое – как стремительно Америка из глобальной сверхдержавы, которая задавала тон в формировании экономических институтов по всему миру деградирует в своекорыстного агрессивного диктатора, у которого нет других мер в арсенале, кроме санкций. При том, что заявленные цели – изменение поведения других стран – не достигаются при помощи всех этих экономических репрессий.

«Даже маленькая Куба не меняет себя в угоду огромному соседу. Тем более не будут этого делать Китай или Россия, а ведь под американскими санкциями сейчас находится более половины населения планеты. То есть цель – не давление, а сам ущерб», — добавил Косачев.

Также сенатор отмечает, что попытки причинить значительный экономический ущерб с целью подчинить собственной идеологии ничем не отличаются от «классического терроризма», то есть к настоящему времени Соединенные Штаты превратились в главного мирового шантажиста, наносящего вред даже своим союзникам. При этом Штаты усиливают свое агрессивное поведение на фоне заявлений авторитетных мировых политиков, включая генерального секретаря ООН, призывающих отменить санкции, чтобы совместно противостоять пандемии коронавируса.

«Это тем более важно и для Европы, которой также предстоит восстанавливать свою экономику, что делает потребность в удешевлении производства и социальных расходов весьма актуальной. Но цель США – не помочь своим партнерам, а продать свой дорогой газ любой ценой», — напомнил Косачев.

В заключение дипломат отметил, что, несмотря на заявления Вашингтона о необходимости его мер по «удушению» российско-европейского энергетического сотрудничества для противодействия возникновению зависимости ЕС от Москвы, на самом деле Америка борется против независимости Европы. И со временем она делает это все грубее, судя по тому, как бесцеремонно посол США указал Берлину на его недоплату в кассу НАТО.