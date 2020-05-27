Размер минимального пособия по безработице в России может быть увеличен в три раза на три месяца. С этой инициативой выступили в Министерстве труда РФ.

Пособие может быть увеличено до 4,5 тыс. рублей в случае, если инициативу одобрят, обозначил глава ведомства Антон Котяков во время совещания по ситуации на рынке труда.

"Предлагаем поддержать категорию граждан, получающих минимальное пособие по безработице и увеличить пособие по безработице в три раза: с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей", — заявил он.

Также Минтруд России предложил осуществлять выплаты пособия в размере 12 130 рублей индивидуальным предпринимателям, которые закрыли свои дела.