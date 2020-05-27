Несистемная оппозиция утратила интерес к делу «Сети»

В Санкт-Петербурге проходят заседания по делу террористической организации «Сеть», где рассматриваются дела Виктора Филинкова и Юрия Бояршинова. Интерес к громкому процессу фактически сошел на нет. Немногочисленные защитники вроде «Новой газеты» делают вид, что всему виной «препятствия» приданию огласки со стороны властей. На деле причина кроется в возможном убийстве членами организации Артема Дорофеева и Екатерины Левченко.

Сегодня на заседании Второго западного окружного военного суда выступил подсудимый Виктор Филинков. Вторую часть показаний он намерен озвучить 28 марта. Предыдущее заседание, на котором защита представляла доказательства и был опрошен секретный свидетель, прошло накануне, после перерыва оно было перенесено из-за плохого самочувствия адвоката Виктора Филинкова Виталия Черкасова.

Фигурантов обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе», до 10 лет лишения свободы), Бояршинов также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ», до 5 лет лишения свободы).

Обвинить власти не получилось

Либеральные издания заметно охладели к делу «Сети» - новости о ходе судебного процесса либо отсутствуют, либо даны сухими заметками и не на первых полосах. Материалы в защиту группировки выпустили лишь несколько СМИ. Среди них ожидаемо оказалась «Новая газета», регулярно публикующая материалы в поддержку как сирийских, так и отечественных террористов.

«Новая газета» одновременно критикует проведение заседания во время коронавируса и запрет на присутствие журналистов. При этом автор иронизирует над риском «испортить СИЗО-3 доселе благополучную статистику» вывозом фигурантов в суд, хотя по возвращении их ждет карантин. О том, что эпидемия идет на спад, автор статьи умалчивает, как и о разрешении защите проводить трансляцию.

«Фактически слушания оказались переведены в закрытый режим - при объявленном открытым процессе, что оценивается защитой как грубое нарушение принципа гласности и открытости судопроизводства», — пишет «Новая газета».

«Медиазона» и ее главред Сергей Смирнов также освещают все, что происходит с арестантами. Благодаря связи с защитницей Филинкова Евгенией Кулаковой изданию известны мельчайшие подробности, что вызывает иронию у читателей.

Вероятно, изданию не хочется отказываться от эксклюзивов, кроме того, «Медиазона» специализируется на теме преступлений и нередко публикует материалы, провокационные даже на фоне коллег. Излюбленный конек издания — тема наркоторговли.

«Медиазона» расшифровала заседание от 26 мая и разместила запись на своих площадках. То есть все интересующиеся смогли ознакомиться с ходом заседания. Правда, интересующихся оказалось немного.

Никому не интересно

Основатель иноагента ФБК Алексей Навальный ранее активно защищал участников «Сети», однако майские судебные заседания проигнорировал. Аналогично поступила и Любовь Соболь. Не комментирует ход дела и руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Правозащитная организация «За права человека» (признана иноагентом) Льва Пономарева также не стала освещать происходящее в суде. Пономарев продолжает поддерживать фигурантов в фейсбуке, но делает это осторожно, ограничиваясь репостами о «Сети». Пономарев пошел на хитрость - все статьи написаны до расследования «Медузы» или немного после. Общественность не сразу поверила в возможный факт убийства, хотя позже многие детали подтвердились. В частности, после выхода материала были найдены останки Левченко.

Махинации и подтасовки Пономареву, судя по всему, свойственны - по данным НТВ, именно ему может принадлежать запуск легенды о «пытках» фигурантов. Правозащитник нередко выступает за смягчение законов в интересах нарушителей. Недавно он призвал приравнять пропаганду терроризма в соцсетях к кухонным беседам, заступаясь за осужденного жителя Калуги Ивана Любшина.

Гудков «признался» в терроризме

В защиту участников «Сети» выступил Дмитрий Гудков, а его отец Геннадий Гудков твиттнул запись. Гудковым известен оправданием таких опасных преступников, как осужденный за убийство «краснодарский каннибал» Дмитрий Бакшеев. Факт каннибализма доказать не удалось, однако фотографии глумящегося над трупом жертвы Бакшеева также шокируют.

По версии Дмитрия Гудкова, дело «Сети» распадается. В доказательство он приводит обнаружение в уставе организации списка покупок, что может указывать на черновой характер записей, а также появление тайной свидетельницы, о которой якобы не знал даже прокурор. Гудков иронизирует, признаваясь в составлении списка покупок и желании сменить власть. О том, готов ли он ради этого пойти на убийства, как планировали в «Сети», политик не сообщает.

В новых показаниях свидетельница под псевдонимом «Татаринова» сообщила о планах участников движения уничтожить институт государства путем применения насилия. Она рассказала об участнике «Сети» Дмитрии Шишкине, с которым прекратила общение из-за его склонности к насилию – в частности, он снял избиение человека на камеру и продемонстрировал девушке. «Татаринова» также опознала Филинкова, которого видела вместе с Шишкиным на лекции анархистов в Петербурге в 2014 году.

Судя по материалу «Новой газеты», «Татаринову» нельзя назвать «возникшей из неоткуда» - неизвестным был лишь факт новых показаний свидетельницы. Один из протоколов допроса «Татариновой» датируется 27 января 2018 года, хотя ранее не разглашался. Это дало повод «Новой» цинично назвать девушку «просроченными консервами» ФСБ» и заявить о недоверии к показаниям. В качестве довода «Новая газета», в частности, приводит полученные журналистами опровержения со стороны матери, которая, безусловно, руководствуется интересами своего ребенка и вряд ли поверит, что он опасен для общества.

Новые подробности дела «Сети» не только перечеркивают изначальную версию о безобидных «играх молодежи в зарницу», но и становятся опасными для всех, кто ее поддерживал. Неудивительно, что многие постарались «забыть» о «токсичном» деле. Однако репутация некоторых изданий такова, что им «нечего терять» – неудивительно, что они продолжают публиковать оправдывающие террористов материалы.