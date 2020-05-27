Похищение долгожителей ради выкупа стало обычным делом для радикалов ПНС Ливии

В Мисурате 26 мая бойцами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии был похищен 90-летний Абдусалам Айбара, об этом сообщил пользователь в Twitter.

Похищения совершаются в тех городах, где есть турецкие военнослужащие. Пользователь Twitter, поддерживающий Ливийскую национальную армию (ЛНА) написал, что похищение произошло через несколько дней после того, как был украден его сын. Солдаты отпустили юношу после выплаты выкупа Абдусаламом Айбарой, пишет ФАН.

Как известно, город Мисурата продолжительное время находится под контролем турецких бойцов нелегитимного Правительства национального согласия, которым руководит Файез Саррадж. Турция поставляет в Ливию сирийских наемников. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), последняя партия составила 500 человек,.

Ранее ФАН писал о записи телефонного разговора одного из боевиков ПНС с сирийским наемником об изнасиловании ливийской девушки. В разговоре террорист попросил о новой партии "гуманитарной помощи", под которой подразумевалась партия молодых девушек.