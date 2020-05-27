Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Несистемная оппозиция утратила интерес к делу «Сети»

Несистемная оппозиция утратила интерес к делу «Сети»

 Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице

Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице
Политолог Марков поддержал поправку о запрете двойного гражданства для чиновников

Политолог Марков поддержал поправку о запрете двойного гражданства для чиновников

 Похищение долгожителей ради выкупа стало обычным делом для радикалов ПНС Ливии

Похищение долгожителей ради выкупа стало обычным делом для радикалов ПНС Ливии
Косачев объяснил курьезность американских санкций по «Северному потоку – 2»

Косачев объяснил курьезность американских санкций по «Северному потоку – 2»

 Twitter вмешался в твит Трампа о вмешательстве в выборы

Twitter вмешался в твит Трампа о вмешательстве в выборы
Несистемная оппозиция утратила интерес к делу «Сети»

Несистемная оппозиция утратила интерес к делу «Сети»

 Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице

Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице
Политолог Марков поддержал поправку о запрете двойного гражданства для чиновников

Политолог Марков поддержал поправку о запрете двойного гражданства для чиновников

 Похищение долгожителей ради выкупа стало обычным делом для радикалов ПНС Ливии

Похищение долгожителей ради выкупа стало обычным делом для радикалов ПНС Ливии
Косачев объяснил курьезность американских санкций по «Северному потоку – 2»

Косачев объяснил курьезность американских санкций по «Северному потоку – 2»

 Twitter вмешался в твит Трампа о вмешательстве в выборы

Twitter вмешался в твит Трампа о вмешательстве в выборы
17:42   27 Мая 2020
Политика

Похищение долгожителей ради выкупа стало обычным делом для радикалов ПНС Ливии

Похищение долгожителей ради выкупа стало обычным делом для радикалов ПНС Ливии

В Мисурате 26 мая бойцами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии был похищен 90-летний Абдусалам Айбара, об этом сообщил пользователь в Twitter.

Похищения совершаются в тех городах, где есть турецкие военнослужащие. Пользователь Twitter, поддерживающий Ливийскую национальную армию (ЛНА) написал, что похищение произошло через несколько дней после того, как был украден его сын. Солдаты отпустили юношу после выплаты выкупа Абдусаламом Айбарой, пишет ФАН.

Как известно, город Мисурата продолжительное время находится под контролем турецких бойцов нелегитимного Правительства национального согласия, которым руководит Файез Саррадж. Турция поставляет в Ливию сирийских наемников. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), последняя партия составила 500 человек,.

Ранее ФАН писал о записи телефонного разговора одного из боевиков ПНС с сирийским наемником об изнасиловании ливийской девушки. В разговоре террорист попросил о новой партии "гуманитарной помощи", под которой подразумевалась партия молодых девушек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#ливия #похищение людей #пнс ливии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...