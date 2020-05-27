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17:39   27 Мая 2020
Политика

Дудчак: члены КПРФ намеренно игнорируют меры по борьбе с пандемией

Дудчак: члены КПРФ намеренно игнорируют меры по борьбе с пандемией

Члены КПРФ сознательно не следуют мерам безопасности в связи с пандемией коронавируса, чтобы показать свое несогласие с российскими властями, об этом заявил политолог Александр Дудчак.

Как отметил эксперт, КПРФ выступают против онлайн-голосования по поправкам в Конституцию, но в этой процедуре нет ничего плохого, ведь речь идет о внедрении новых технологий.

"Нужно быть аккуратными, обеспечить необходимый уровень безопасности при проведении процедуры. Ждать, когда все разрешится и волна борьбы с коронавирусом закончится, неразумно", — цитирует Дудчака iReactor.

Политолог считает, что КПРФ пытается показать свою "оппозиционность", но в последние годы на изменения партии печально смотреть, так как по поведению членов партии неясно, какой идеологии они придерживаются. Дудчак говорит, что коммунистам стоит прислушаться к мнению вирусологов и эпидемиологов, которые основываются на предыдущем опыте и знаниях. Политолог призвал коммунистов соблюдать все предписания и помочь стране преодолеть пандемию COVID-19.

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Автор: Ирина Большунова
#кпрф #коронавирус

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