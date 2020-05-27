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17:24   27 Мая 2020
Армия

Турецкие военные пострадали в результате взрыва на трассе М-4 в сирийском Идлибе

Турецкие военные пострадали в результате взрыва на трассе М-4 в сирийском Идлибе

Взрыв прогремел на трассе М-4 в сирийской провинции Идлиб во время проезда турецкого военного конвоя. Об этом сообщил телеканал "А Хабер".

Видеозапись взрыва на трассе М-4 появилась в Сети. В момент взрыва по дороге следовал турецкий конвой. Как сообщили СМИ, двое турецких военнослужащих пострадали, их доставили в медучреждение на вертолете. 

Видеозапись сделана с квадрокоптера, который осуществлял видеосъемку в районе трассы М-4.

 

На кадрах виден столб плотного дыма.

Отметим, на днях было возобновлено движение гражданского транспорта на участке трассы М-4 между населенными пунктами Айн Исса и Тель Тамр. Колонны гражданского автотранспорта сопровождаются российской военной полицией. С воздуха безопасность проезда обеспечивается с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщало Федеральное агентство новостей.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сирия #взрыв

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