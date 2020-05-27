Сенатор Цеков: объективностью в New York Times даже не пахнет

Ангажированные Демократической партией США СМИ используют русофобский темник, чтобы опорочить главу страны Дональда Трампа. Таким образом информационная война против РФ становится борьбой со своим же президентом, заявил сенатор Совфеда Сергей Цеков.

В ходе общения с корреспондентом Федерального агентства новостей он прокомментировал призыв Трампа к New York Times вернуть Пулитцеровские премии, в том числе за статьи о России и его якобы "связях с Москвой".

Цеков признался, что не является постоянным читателем New York Times, но в его памяти отложилось, что это издание неоднократно писало о России. Российский темник, по словам сенатора, там на 99% негативный по своему содержанию. Материалы СМИ характеризуют Россию и ее руководство с худшей точки зрения, а объективностью там даже и не пахнет.

В заключение сенатор заявил, что на его памяти нет ни одного материала вышеуказанного СМИ, в котором бы признавались за российской стороной очевидные всему миру достижения.