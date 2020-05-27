Блогер "Гоблин": американцы "окучивают" нашу молодежь через YouTube

Американский видеохостинг YouTube не раз уличали в блокировке каналов и видеороликов российских пользователей, а также в распространении фейков на территории РФ. Блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков заявил, что в России нужно создать аналог видеохостинга.

YouTube блокирует российские материалы патриотического содержания, зато распространяет недостоверную информацию среди пользователей из РФ. Миллионы представителей российской молодежи регулярно "потребляют" контент видеохостинга. В беседе с корреспондентом "Слова и Дела" блогер задался вопросом: для чего же американской площадке охватывать такую большую русскоязычную аудиторию? По мнению Пучкова, в РФ должно быть не только свое телевидение, но и интернет.

"В настоящий момент нашу молодежь окучивают американцы. Это, на мой взгляд, очень странно", — обратил внимание блогер.

Видеохостинг без объяснения причин заблокировал обращение главы государства Владимира Путина с мерами по нераспространению COVID-19, а также безосновательно заблокировал канал Федерального агентства новостей. Ряд российских экспертов выступает за блокировку западных интернет-площадок за нарушения российского законодательства.