Путин призвал направить максимальное внимание на проблему безработицы в РФ

Сохранение рабочих мест и доходов российских семей являются безусловными приоритетами, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер призвал обратить максимум внимания на решение вопроса безработицы. Так, эта проблема уже коснулась 1,9 млн человек. Об этом глава государства сообщил во время заседания по поддержке занятости. Он обратился ко всем федеральным ведомствам и коллегами в регионах России.

На поддержку рынка труда российское правительство выделило уже около 80 млрд рублей. Путин также попросил Министерство труда работать с полной отдачей и прорабатывать проблему каждого человека. Повышенное внимание стоит уделять людям старшего возраста. Варианты трудоустройства нужно подбирать совместно с организациями и предприятиями, подчеркнул глава РФ.