Собянин по просьбе Путина направит в регионы московских врачей

Помочь регионам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией президент России Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина.

С учетом накопленного опыта и серьезного запаса прочности столичной системы здравоохранения ее поддержка нужна в первую очередь Дагестану, Северной Осетии, Ингушетии и Забайкалью, а также Владимирской и Псковской областям. Ситуация там до сих пор сложная, поэтому нужно направить бригады медицинских работников, часть резерва лекарств и оборудования, отметил глава государства в ходе видеоконференции с градоначальником.

Собянин пообещал, что исполнит это поручение незамедлительно, так как через неделю или две помощь окажется бессмысленной. По его словам, московские клиники уже оказывают онлайн-консультации и дистанционную поддержку коллегам по всей стране. В ближайшее время врачи выедут на места, доставят средства индивидуальной защиты, медикаменты и аппараты ИВЛ. О результатах будет доложено дополнительно.