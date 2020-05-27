SOHR рассказала о переброске Турцией в Ливию террористов "Аль-Каиды" и ИГИЛ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с октября прошлого года перебросил в Ливию порядка девяти тысяч боевиков запрещенных в РФ террористических организаций "Исламское государство" и "Аль-Каида", которые сражаются на стороне нелегитимного ПНС.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), турецкие власти начали вербовать сирийских террористов еще в октябре прошлого года. Причем поставки наемников в Ливию продолжаются по сей день.

Как пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на данные SOHR, Анкара перебрасывает в Ливию боевиков как из Сирии, так и из других государств. Например, в рядах незаконных вооруженных формирований имеется большое количество граждан Туниса. Кроме того, на данный момент турецкие власти обучают в специализированных лагерях еще несколько тысяч террористов, которые после подготовки поступят в распоряжение бандформирований ПНС.

ФАН неоднократно отмечал, что Турция в нарушение оружейного эмбарго ООН поставляет террористам ПНС военную технику и вооружение. Снабжая боевиков нелегитимного правительства оружием и наемниками, Анкара также подрывает мирные инициативы международного сообщества, которые направлены на политическое урегулирование ливийского конфликта.