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16:50   27 Мая 2020
Политика

Путин оценил решение смоленского губернатора Островского участвовать в выборах в сентябре

Путин оценил решение смоленского губернатора Островского участвовать в выборах в сентябре

Президент России Владимир Путин поприветствовал решение смоленского губернатора Алексея Островского участвовать в сентябрьских выборах.

Путин и губернатор провели встречу. Островский получит поддержку президента в случае участия в выборах на пост главы региона. Островский добавил, что область обладает значительным потенциалом. Сам он имеет желание работать и дальше. Губернатор отметил, что готов и впредь улучшать жизнь населения Смоленской области.

Президент страны подчеркнул ответственность Островского, заметив, что оценку дадут избиратели. Путин пожелал успешной избирательной кампании.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #смоленск #островский

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