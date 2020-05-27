Путин оценил решение смоленского губернатора Островского участвовать в выборах в сентябре

Президент России Владимир Путин поприветствовал решение смоленского губернатора Алексея Островского участвовать в сентябрьских выборах.

Путин и губернатор провели встречу. Островский получит поддержку президента в случае участия в выборах на пост главы региона. Островский добавил, что область обладает значительным потенциалом. Сам он имеет желание работать и дальше. Губернатор отметил, что готов и впредь улучшать жизнь населения Смоленской области.

Президент страны подчеркнул ответственность Островского, заметив, что оценку дадут избиратели. Путин пожелал успешной избирательной кампании.