Бывший канцлер ФРГ заявил, что посол Украины никого не интересует даже в Германии

Критика посла Украины в Германии Андрея Мельника никого не интересует даже в самой стране, заявил экс-канцлер ФРГ Герхардт Шредер.

Политик обнародовал аудиоподкаст с ответами на вопросы, которые задает ему бывший пресс-секретарь Бела Анда.

Издание Deutsche Welle сообщает, что Шредер на вопрос о международном сотрудничестве отвечает, что не стоит "досаждать друг другу санкциями". Он добавил, что старался указать, что это справедливо в отношении РФ, но его раскритиковал посол Украины.

"Почему тогда не то посол, не то бывший министр иностранных дел, какой-то карлик с Украины меня критикует?" — заметил политик.

Анда спросила у Шредера, говорит ли он о Мельнике, на что немецкий политик ответил, что это "никого не интересует даже в Германии". Ранее Мельник назвал Шредера "лоббистом милитаристской Москвы", пытающимся добиться снятия санкций с России.