Пандемия коронавируса увеличивает онлайн-продажи в РФ и мире

Пандемия коронавирусной инфекции не закончилась, поэтому интернет-торговля процветает. Россияне покупают одежду и обувь в интернет-магазинах и заказывают доставку еды.

По информации МТС-банка, в апреле оплата онлайн-покупок с банковских карт выросла в пять раз, если сравнивать со средними показателями января-марта 2020 года, а фастфуд оказался популярнее ресторанной еды. Однако из онлайн-платежей практически исчезли расходы на каршеринг, метро и электрички.

Кабмин в свою очередь утвердил правила дистанционной продажи и доставки безрецептурных лекарств. Аптекам, чтобы продавать медицинские препараты по телефону или онлайн, а также доставлять лекарства до покупателя, нужно направить заявление и комплект документов в Росздравнадзор.

Сервис «Яндекс.Лавка» тестирует ночную доставку, поэтому время ожидания заказа может сократиться до получаса. Если заказ до 500 рублей, тогда стоимость доставки составит 149 рублей, при заказе до полутора тысяч — 99 рублей. В «Infoline-Аналитике» спрогнозировали, что рынок доставки вырастет с 40 миллиардов рублей в 2019 году до 135 миллиардов рублей по итогам 2020 года.

«Почта России» обнародовала первый информационный бюллетень «Почта.Барометр», содержащий данные об объемах как внутрироссийских, так и международных eCom-отправлений. Согласно мониторингу за 11 — 17 мая, российские продавцы стали чаще отправлять в выходные, так прирост отправок товаров с доставкой на дом в воскресенье увеличился на 259 процентов в сравнении с 2019 годом.

Рынок отправлений с международных интернет-площадок наоборот падает. Количество ежедневных заказов снизилось на 41 процент в сравнении с 2019 годом и на 58 процентов в сравнении с январем 2020.

Хотя доля интернет-продаж в общем объеме розничной торговли в России за последние пять лет, как минимум, удвоилась и в 2019 году составила шесть процентов, говорится в отчете CEEMEA Consumer инвестиционной компании J.P. Morgan Cazenove. Аналитики отметили, что в 2019 году россияне совершили 814 миллионов онлайн-заказов, а годовой объем рынка eCommerce превысил два триллиона рублей.

Рынок мировой интернет-торговли также меняется на фоне пандемия вируса COVID-19. Американская компания Amazon запустила доставку еды в Индии. Если в США режим изоляции благоприятно сказался на онлайн-заказах, то в Индии наоборот два крупных национальных игрока Swiggy и Zomato, доминирующих на рынке доставки еды, зафиксировали значительное снижение спроса.

Facebook представил новый рекламный сервис Shops, позволяющий магазинам создавать онлайн-витрины в соцсети и Instagram. По словам Цукерберга, получаемая в ходе электронной торговли информация поможет Facebook не только улучшить Shops, но и взимать за это дополнительную плату.

Министерство торговли США также сообщило, что в первом квартале 2020 года онлайн-продажи в стране составили 146,47 миллиарда долларов, что на 14,5 процента больше, чем в аналогичный период 2019 года. По итогам апреля общая доля розничных онлайн-продаж в Великобритании выросла до 30,7 процента с исторически высокого уровня 22,4 процента в марте 2020 года.

По информации ONS Retail Sales Index, во всех категориях зафиксировали рекордную долю продаж в интернете в течение апреля, но общие продажи упали. Британцы купили на 18,4 процента меньше товаров, чем в 2019 году, и на 15,2 процента меньше, чем в марте.