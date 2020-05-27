Эксперты десяти стран высоко оценили безопасность БелАЭС, не подтвердив опасения Литвы

Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики Литвы и белорусское Министерство экстремальных ситуаций заключили соглашение об оповещениях о ядерных инцидентах.

Об этом в среду сообщает издание Obzor.lt, отмечая, что ранее на отсутствие данного соглашение как на упущение указывали латвийские власти. В частности, глава Минэнерго Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил о неприемлемости ситуации, когда между странами нет такого соглашения, так как вопрос стоит о безопасности людей и государств.

Теперь, когда соответствующее соглашение между Литвой и Белоруссией заключено, Вильнюс по-прежнему выражает беспокойство в связи с скорым запуском первого энергоблока БелАЭС, который запланирован на июль текущего года.

«Несмотря на это соглашение, все поднимаемые Литвой вопросы об обеспечении защиты окружающей среды и ядерной безопасности по-прежнему остаются. Литва добивается, чтобы БелАЭС не была введена в эксплуатацию, пока не проведены в жизнь все международные требования к охране окружающей среды и ядерной безопасности», — говорится в заявлении литовской инспекции.

В то же время, в развернутом отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам проведенной миссии безопасность станции была оценена очень высоко.

«Эксперты из десяти стран высоко оценили БелАЭС и отметили высокое качество управления в целях обеспечения безопасности, обучения и аттестацию персонала, технического обслуживания и ремонта станции, техническую поддержку объекта, радиационную защиту, а также управление авариями и ввод в эксплуатацию», — сообщает издание Baltnews.

Также приводится сообщение управляющей компании АО ИК «АСЭ» о том, что к настоящему моменту на Атомной электростанции в Островце уже завершен прием ядерного топлива для начального этапа заполнения реактора первого энергоблока.

Как рассказал глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, в ближайшие недели управляющая компаний получит документы, необходимые для начала физического запуска первого энергоблока БелАЭС.