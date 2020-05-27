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17:20   27 Мая 2020
Весь мир

Эксперты десяти стран высоко оценили безопасность БелАЭС, не подтвердив опасения Литвы

Эксперты десяти стран высоко оценили безопасность БелАЭС, не подтвердив опасения Литвы

Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики Литвы и белорусское Министерство экстремальных ситуаций заключили соглашение об оповещениях о ядерных инцидентах.

Об этом в среду сообщает издание Obzor.lt, отмечая, что ранее на отсутствие данного соглашение как на упущение указывали латвийские власти. В частности, глава Минэнерго Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил о неприемлемости ситуации, когда между странами нет такого соглашения, так как вопрос стоит о безопасности людей и государств.

Теперь, когда соответствующее соглашение между Литвой и Белоруссией заключено, Вильнюс по-прежнему выражает беспокойство в связи с скорым запуском первого энергоблока БелАЭС, который запланирован на июль текущего года.

«Несмотря на это соглашение, все поднимаемые Литвой вопросы об обеспечении защиты окружающей среды и ядерной безопасности по-прежнему остаются. Литва добивается, чтобы БелАЭС не была введена в эксплуатацию, пока не проведены в жизнь все международные требования к охране окружающей среды и ядерной безопасности», — говорится в заявлении литовской инспекции.

В то же время, в развернутом отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам проведенной миссии безопасность станции была оценена очень высоко.

«Эксперты из десяти стран высоко оценили БелАЭС и отметили высокое качество управления в целях обеспечения безопасности, обучения и аттестацию персонала, технического обслуживания и ремонта станции, техническую поддержку объекта, радиационную защиту, а также управление авариями и ввод в эксплуатацию», — сообщает издание Baltnews.

Также приводится сообщение управляющей компании АО ИК «АСЭ» о том, что к настоящему моменту на Атомной электростанции в Островце уже завершен прием ядерного топлива для начального этапа заполнения реактора первого энергоблока.

Эксперты десяти стран высоко оценили безопасность БелАЭС, не подтвердив опасения Литвы

Как рассказал глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, в ближайшие недели управляющая компаний получит документы, необходимые для начала физического запуска первого энергоблока БелАЭС.

«У нас там сейчас самая горячая пора – в течение ближайших недель мы планируем получить лицензию и выйти на физпуск. И, конечно же, при этом максимально защитить и сберечь персонал», – рассказал Лихачев в видеообращении, опубликованном на сайте «Росатома».

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Автор: Александр Люблинский
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