Путин оценил работу Собянина в период пандемии COVID-19

Работа мэра Москвы Сергея Собянина в период пандемии COVID-19 является ответственной, целенаправленной и взвешенной, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания со столичным градоначальником.

По словам Путина, он постоянно находится с Собяниным в контакте и видит, как он переживает за ситуацию в Москве и как работает его команда. Президент отметил, что в таком темпе мелкие сбои были неизбежными, но в целом мэру столицы удалось продумывать каждый шаг.

"Вы действовали на опережение и не теряли времени. Это дало возможность своевременно открыть базовые отрасли", — подчеркнул Путин на совещании с Собяниным.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что ситуация с коронавирусом позволит в скором времени снять ограничения для работы большинства столичных предприятий, пишет RT.