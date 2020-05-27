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Канал через Перекоп: Украина задумалась об обходе Крыма

Канал через Перекоп: Украина задумалась об обходе Крыма

 Военный эксперт назвал «истерикой» обвинения США в перехвате самолета-разведчика

Военный эксперт назвал «истерикой» обвинения США в перехвате самолета-разведчика
Путин оценил решение смоленского губернатора Островского участвовать в выборах в сентябре

Путин оценил решение смоленского губернатора Островского участвовать в выборах в сентябре

 Бывший канцлер ФРГ заявил, что посол Украины никого не интересует даже в Германии

Бывший канцлер ФРГ заявил, что посол Украины никого не интересует даже в Германии
США надеются «посадить яблони на Марсе» за счет российских умов

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 Tagesspiegel: США испугались технологического превосходства российских самолетов

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16:18   27 Мая 2020
Политика

Путин оценил работу Собянина в период пандемии COVID-19

Путин оценил работу Собянина в период пандемии COVID-19

Работа мэра Москвы Сергея Собянина в период пандемии COVID-19 является ответственной, целенаправленной и взвешенной, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания со столичным градоначальником.

По словам Путина, он постоянно находится с Собяниным в контакте и видит, как он переживает за ситуацию в Москве и как работает его команда. Президент отметил, что в таком темпе мелкие сбои были неизбежными, но в целом мэру столицы удалось продумывать каждый шаг.

"Вы действовали на опережение и не теряли времени. Это дало возможность своевременно открыть базовые отрасли", — подчеркнул Путин на совещании с Собяниным.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что ситуация с коронавирусом позволит в скором времени снять ограничения для работы большинства столичных предприятий, пишет RT.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #путин #собянин

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