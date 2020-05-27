США планируют ввести новые санкции против "Северного потока — 2"

Посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл сообщил о намерении американцев ввести санкции против российского газопровода "Северный поток — 2". Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов оценил ситуацию.

Гренелл сообщил, что США планируют не допустить передачу газа по "Северному потоку — 2" после окончания строительства. Стратегия США и их сателлитов на территории Европы понятна, и заключается она не в закрытии проекта, а в увеличении его себестоимости. Американцы могут ограничить коммерческий возврат инвестиций, однако Россия и ее компаньоны в ЕС не откажутся от средств, вложенных в "Северный поток — 2", сообщает "Экономика сегодня".

Решения американской стороны не повлияют на деятельность европейских компаний, которые в дальнейшем будут покупать газ из "Северного потока — 2". Для остановки работы газопровода необходимы решения Евросоюза или Германии как страны, куда будет поставляться газ. США могут ввести ограничения против клиентов "Северного потока — 2", однако подобные действия вынудят правительство Ангелы Меркель оставить без внимания эти решения.

Санкции США будут эффективны только в соответствии с политикой Европы. Потому Россия не может игнорировать вступившую в силу доработанную версию Газовой директивы ЕС, распространившую на новый газопровод нормы Третьего энергопакета.

На настоящий момент "Северный поток — 2" ограничен в эксплуатации на 50%. Согласно закону об экспорте газа, только "Газпром" может поставлять газ по трубе, другие поставщики на территории РФ не могут заниматься подобной деятельностью.