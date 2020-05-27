Немецкие СМИ объяснили мотивы выхода США из Договора по открытому небу

Об этом в среду пишет немецкое издание Der Tagesspiegel, комментируя заявление о принятом властями США решении выйти из еще одного международного соглашения – Договора по открытому небу с переходным периодом в шесть месяцев, о котором ранее объявил глава Госдепартамента Майк Помпео. При этом Вашингтон обвинил Россию в том, что она неоднократно нарушала положения договора.

«Мы пересмотрим наше решение, если Россия вновь станет в полной мере соблюдать договор», — говорится в заявлении Помпео, опубликованном на сайте правительства США.

Однако, по мнению Der Tagesspiegel, проблема заключается не в том, что Россия не выполняет своих обязательств, а в ее технологическом превосходстве над Штатами.

«В то время как США совершают свои полеты на 60-летних самолетах и еще не перешли на использование цифровых камер, Москва уже оснастила свои Ту-154 новейшей сенсорной техникой», — говорится в материале.

По словам автора, еще недавно складывалось впечатление, что Вашингтон намерен приобрести для полетов в рамках Договора новые самолеты и перейти на использование цифровых сенсорных систем, но теперь, после заявлений о выходе из договора, эти планы, видимо, утратили актуальность.

При этом в статье отмечается, что Договор по открытому небу входит в широкий спектр мер контроля над вооружениями и значительно способствует укреплению доверия и прозрачности в трансатлантической системе, несмотря на то, что не запрещает и не лимитирует использование какого-либо оружия.

Договор, который вступил в силу в 2002 году, регулирует проведение инспекционных полетов над территорией 34 стран-участниц, включая Россию, Украину, страны-члены НАТО и ряд неприсоединившихся государств. Государство-инспектор и государство, над чьей территорией проводился полет, обмениваются полученной информацией, а также проводят технический контроль качества собранных данных. Также собранные данные особенно ценны для тех стран-участниц договора, кто не имеет собственных разведывательных спутников. При этом сделанные во время инспекционных полетов снимки, в связи с широко распространенной практикой подделок изображений, надежно защищаются от всевозможных манипуляций.

Как отмечает автор статьи, американское правительство и ряд депутатов-республиканцев некоторое время назад усомнились в релевантности договора. По их мнению, с одной стороны, есть возможность для сбора информации использовать снимки с орбитальных спутников, а с другой стороны – Россия, ограничивая полеты над Абхазией. Южной Осетией и Калининградом, нарушает договор. Москва, со своей стороны, заявляет о многочисленных нарушениях договора со стороны Вашингтона.