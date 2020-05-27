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16:16   27 Мая 2020
Ближнее зарубежье

Канал через Перекоп: Украина задумалась об обходе Крыма

Канал через Перекоп: Украина задумалась об обходе Крыма

На Украине считают, что власти РФ позиционируют Азовское море в качестве своих внутренних вод. И, несмотря на то, что свобода украинского судоходства в регионе никак не ущемляется, некоторые представители политической элиты призывают искать альтернативные маршруты прохода между Черным и Азовским морями, которые не позволят Москве заблокировать порты в Мариуполе и Бердянске. В качестве потенциального решения рассматривается вариант со строительством канала через Перекопский перешеек, говорится в статье украинского издания «Апостроф».

Ничего сложного в реализации этого проекта нет. Длина перешейка, соединяющего Крым с материком, составляет всего 30 км. В самом узком месте его ширина не превышает семи километров, а в южной части достигает девяти. Как отмечали специалисты, основные земляные работы следует проводить на участке протяженностью в 20 км. При этом канал не следует делать шире 100 метров.

Появление такого инфраструктурного объекта позволит обеспечить не только «безопасное», но и привлекательное с коммерческой точки зрения судоходство между Азовским и Черным морями. Кроме того, говорится в статье, Россия никак не сможет «угрожать» Бердянску и Мариуполю, которые продолжат свою работу независимо от позиции Москвы.

На этом «плюсы» заканчиваются и появляются недостатки. Реализация данного проекта для нынешней Украины весьма проблематична. Страна, едва сводящая концы с концами, просто не может тратить деньги на откровенно нецелесообразные инициативы. Но и экономический аспект в данном случае не самое главное. Строительство канала фактически превращает Крым в остров, что еще больше отгораживает его от Незалежной. Запад этот шаг может не оценить, и тогда Киев может окончательно забыть об этой территории.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский заявил о том, что не видит для Незалежной счастливого будущего. Текущая ситуация ведет к тому, что страна окажется в пропасти.  

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Автор: Олег Королев
#украина #крым #перекопский перешеек

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