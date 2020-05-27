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Путин оценил решение смоленского губернатора Островского участвовать в выборах в сентябре

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16:10   27 Мая 2020
Политика

Собянин предложил Путину открыть в Москве с 1 июня точки непродовольственной торговли

Собянин предложил Путину открыть в Москве с 1 июня точки непродовольственной торговли

Точки непродовольственной торговли могут открыться в Москве с 1 июня, с таким предложением президенту РФ Владимиру Путину выступил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, с первого дня лета в Москве можно открыть некоторые точки, где оказывают бытовые услуги, например, мастерские по ремонту, а также прачечные и химчистки. Как отметил мэр города, в этих точках работают порядка 300 тысяч человек, этот сектор является очень серьезным в жизнеобеспечении. Кроме того, Собянин предложил в тестовом режиме ввести прогулочный режим.

Ранее Путин попросил Собянина дать оценку первыми шагам по снятию ограничений в российской столице. Глава города отметил, что с 12 мая в городе работают практически все промышленные предприятия.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #путин #собянин

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