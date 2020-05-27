Собянин предложил Путину открыть в Москве с 1 июня точки непродовольственной торговли

Точки непродовольственной торговли могут открыться в Москве с 1 июня, с таким предложением президенту РФ Владимиру Путину выступил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, с первого дня лета в Москве можно открыть некоторые точки, где оказывают бытовые услуги, например, мастерские по ремонту, а также прачечные и химчистки. Как отметил мэр города, в этих точках работают порядка 300 тысяч человек, этот сектор является очень серьезным в жизнеобеспечении. Кроме того, Собянин предложил в тестовом режиме ввести прогулочный режим.

Ранее Путин попросил Собянина дать оценку первыми шагам по снятию ограничений в российской столице. Глава города отметил, что с 12 мая в городе работают практически все промышленные предприятия.