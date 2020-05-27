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Путин оценил решение смоленского губернатора Островского участвовать в выборах в сентябре

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 Бывший канцлер ФРГ заявил, что посол Украины никого не интересует даже в Германии

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16:04   27 Мая 2020
Политика

Собянин заявил, что в Москве заработали практически все промышленные предприятия с 12 мая

Собянин заявил, что в Москве заработали практически все промышленные предприятия с 12 мая

Практически все столичные промышленные предприятия вернулись к своей работе с 12 мая: раньше работало 366, а сегодня уже больше 700 основных организаций. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин главе РФ Владимиру Путину.

27 мая состоялся диалог Собянина и Путина по видеосвязи. Президент страны попросил мэра Москвы прокомментировать первые шаги по снятию ограничительных мер в столице, а также рассказать о прогнозах и предположениях по смягчению режима самоизоляции.

Собянин подчеркнул важность синхронной работы региональных и местных властей, бизнеса и граждан в текущий период времени. Он обратил внимание на то, что на сегодняшний момент работают уже более 1000 строительных площадок, и это отличный результат. 

 

 

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Автор: Василий Пименов
#москва #собянин #коронавирус

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