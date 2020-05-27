Собянин заявил, что в Москве заработали практически все промышленные предприятия с 12 мая

Практически все столичные промышленные предприятия вернулись к своей работе с 12 мая: раньше работало 366, а сегодня уже больше 700 основных организаций. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин главе РФ Владимиру Путину.

27 мая состоялся диалог Собянина и Путина по видеосвязи. Президент страны попросил мэра Москвы прокомментировать первые шаги по снятию ограничительных мер в столице, а также рассказать о прогнозах и предположениях по смягчению режима самоизоляции.

Собянин подчеркнул важность синхронной работы региональных и местных властей, бизнеса и граждан в текущий период времени. Он обратил внимание на то, что на сегодняшний момент работают уже более 1000 строительных площадок, и это отличный результат.