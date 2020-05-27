Московские политики поделились личными историями из Петербурга

27 мая Санкт-Петербург отмечает 317-летие со дня основания. Политические деятели, живущие в Москве, с теплыми чувствами вспоминают дни и годы, проведенные в Северной столице.

Российская телеведущая, государственный и общественный деятель Оксана Пушкина, как и классик-однофамилец, с Петербургом связала свою молодость. Родным местом в городе называет улицу Чапыгина. Там, в шестом доме, на Ленинградской студии телевидения, по собственному признанию, депутат Госдумы находилась практически 24/7.

«Творили! Создавали новые форматы, снимали фильмы и ждали перемен... Питер в те годы был впереди планеты всей, как говорится! Невероятно прогрессивный город!— с восторгом вспоминает телеведущая. — Первый рок-клуб, первые кино и музыкальные фестивали! Неформальные молодежные объединения! Во всем я участвовала, обо всех событиях рассказывала, будучи корреспондентом молодежной редакции Ленинградского телевидения».

По словам Оксаны Пушкиной, «Пятый канал» тогда смотрела вся страна. Себя и своих петербургских коллег ведущая без ложной скромности называет законодателями телевизионного стиля.

«Именно у нас родился формат "Открытая дверь". Часовой прямой эфир. Каждую неделю в разных местах Санкт-Петербурга мы устанавливали передвижную тв-станцию и встречались с горожанами. Отвечали на их вопросы, давали возможность им высказаться, — ностальгирует Пушкина. — К нам в гости приходили звезды и самые обычные люди. Те, кого волновала ситуация в стране и в городе. Виктор Цой, Сергей Курехин, молодые талантливые ленинградские режиссеры-документалисты, композиторы, художники, яркие политики, общественные деятели».

Телеведущая убеждена, что Питер в ее биографии — история о том, как закалялась сталь. С благодарностью думает о тогдашнем соведущем Александре Невзорове, вспоминает поступление в ЛГУ, свадьбу и рождение сына.

Коллега Оксаны Пушкиной по Госдуме, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов о городе на Неве отзывается с не меньшим теплом.

«Хочу поздравить всех петербуржцев, ленинградцев с днем рождения. И, конечно, пожелать дальнейшего развития, процветания Северной столице нашей страны», — начинает Неверов.

Политик хранит в памяти прошлогоднюю поездку в Санкт-Петербург со своей дочерью. Тогда семья Неверова посетила Пискаревское кладбище.

«Естественно, возложили цветы ко всем, погибшим в годы блокадного периода. Все — не только в нашей стране — в мире восхищаются мужеством ленинградцев, которые вот этот период пережили», — говорит депутат, желая здоровья ветеранам.

Руководитель партии власти признается, что хотел, чтобы дочь побывала именно на этом массовом захоронении, отмечая, что гордится подвигом предков. В рамках поездки Неверов с семьей также заглянул в Мариинский театр.

Семейные воспоминания из «града Петрова» привезла и российский политический деятель, дипломат Мария Захарова. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ хорошо запомнила свою детскую поездку в Петергоф с родителями. Тогда маленькой Маше было не больше пяти лет.

«Я познакомилась с какой-то девочкой, и мы куда-то пошли играть. Меня родители потеряли из виду. Я тоже заигралась и потеряла их, — рассказывает Захарова. — Я думаю, что времени прошло достаточно. Где-то около часа. Потом мы нашлись, но за это время папа сумел, мне кажется, осмотреть все, что только можно было. Он даже поднялся на верх фонтанта "Шахматная гора", нашел ключи, залез внутрь, искал меня там».

Дипломат смеется, говоря, что прекрасно помнит все, что тогда сказали ей родители. Впоследствии к «Шахматной горе» Захарова с семьей и друзьями возвращалась неоднократно, но этот случай называет одним из самых ярких воспоминаний, связанных с городом. Полноценный же образ Петербурга сложился у Марии Захаровой в подростковом возрасте, когда с мамой-искусствоведом она отправилась в командировку по музеям.

«Мы в свободное от ее работы время гуляли по городу, ходили в музеи. Это было фантастическое время», — отмечает представитель МИД РФ.

Фантастически обернулся и визит в Петербург депутата Госдумы от ЛДПР Ярослава Нилова. Политик мечтал посетить могилу Ксении Петербургской. И пять лет назад осуществил задуманное.

«Я смог положить цветы в специально отведенное место, положить записку, поприсутствовать там, впитать атмосферу и энергетику», — вспоминает Нилов.

По признанию депутата, после этого в жизни начались бурные перемены. Либерал-демократ рассказывает, что по работе в Северную столицу приходится ездить часто, но самые теплые воспоминания связаны именно с Ксенией Петербургской.

Санкт-Петербург по-прежнему остается центром многих политических событий страны. В культурной столице ежегодно проходят международные форумы и фестивали. «Политика Сегодня» присоединяется к поздравлениям спикеров и желает городу чаще становиться позитивным поводом для внимания федеральных СМИ.