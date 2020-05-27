Депутат Госдумы предложил уголовно наказывать за искажение истории ВОВ

27 мая рассмотрели внесенный законопроект за искажение истории ВОВ, который предусматривает уголовную ответственность.

Сегодня 27 мая, в нижнюю палату российского парламента был внесен законопроект депутата Госдумы Алексеем Журавлевым. Законопроект гласит о том, что за фальсификацию исторических фактов о причинах и итогах Второй мировой войны предполагается уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Также подобные деяния, совершенные лицами, которые используют свое служебное положение или СМИ, предусмотрен штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности. Правительство Российской Федерации законопроект не поддержало.