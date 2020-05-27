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15:56   27 Мая 2020
Политика

Депутат Госдумы предложил уголовно наказывать за искажение истории ВОВ

Депутат Госдумы предложил уголовно наказывать за искажение истории ВОВ

27 мая рассмотрели внесенный законопроект за искажение истории ВОВ, который предусматривает уголовную ответственность.

Сегодня 27 мая, в нижнюю палату российского парламента был внесен законопроект депутата Госдумы Алексеем Журавлевым. Законопроект гласит о том, что за фальсификацию исторических фактов о причинах и итогах Второй мировой войны предполагается уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Также подобные деяния, совершенные лицами, которые используют свое служебное положение или СМИ, предусмотрен штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности. Правительство Российской Федерации законопроект не поддержало.

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Автор: Юлия Яковлева
#госдума #законопроект #война

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