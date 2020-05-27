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15:26   27 Мая 2020
Общество

Попова утвердила эпидемиологические правила профилактики COVID-19 в РФ

Попова утвердила эпидемиологические правила профилактики COVID-19 в РФ

Санитарно-эпидемиологические правила профилактики COVID-19 в России, который будет действовать до 1 января 2021 года, утвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Правила устанавливают требования к комплексу организационных профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, они предупредят возникновение и распространение новых случаев СОVID-19 на территории России, соответствующие данные представлены в постановлении.

Согласно указу, меры по предупреждению распространения коронавируса учитывают мониторинг заболеваемости, слежение за распространением COVID-19 и циркуляцией, санитарно-эпидемиологическую диагностику и гигиеническое воспитание россиян.

В установленных правилах профилактики объясняется, как проводится диагностика, и как регистрируются новые случаи с коронавирусом. К примеру, тест в первую очередь делают людям, которые прибыли из-за границы. Также сюда относятся граждане, у которых есть симптомы ОРВИ, и лица, контактировавшие с заболевшими.

Подробная информация о коронавирусе размещена на сайте стопкоронавирус.рф. Все сведения о заболевших и выздоровевших ежедневно обновляются.

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Автор: Василий Пименов
#роспотребнадзор #попова #коронавирус

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