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17:36   27 Мая 2020
Россия

Коронавирус не повлиял на лесопожарную обстановку в Новосибирской области

Коронавирус не повлиял на лесопожарную обстановку в Новосибирской области

Новосибирская область готова к сезону лесных пожаров. Охранять природу от стихийный бедствий будут 41 специализированная лесопожарная станция, 92 пункта сосредоточения противопожарного инвентаря и четыре беспилотника. Об этом «Политике сегодня» рассказали в пресс-службе Минприроды региона.

Для непрерывного мониторинга в Новосибирской области работают 54 наблюдательных пункта, в том числе 28 пожарно-наблюдательных вышек, 24 камеры видеонаблюдения и два наблюдательных пункта на высотных объектах. Кроме того, проводится наземное патрулирование и используются данные космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоз.

На борьбу со стихией Минприроды Новосибирской области получило 115 миллионов рублей за счет областного и федерального бюджетов. Тушить пожары готовы более 4500 сотрудников лесной охраны и свыше 2100 единиц специальной техники.

«До начала пожароопасного сезона на территории Новосибирской области обеспечена готовность сил и средств», — заявили в пресс-службе.

Пандемия коронавируса не сказывается на лесопожарной обстановке, отметили в Минприроды. Количество и площадь возникших пожаров остаются на уровне прошлого года. К 26 мая произошло 265 лесных пожаров на общей площади 1 765 гектаров. В основном, они происходили, когда огонь перекидывался c других земель или по же вине человека.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов, указав на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране.

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Автор: Арсений Аскольский
#новосибирская область #лесные пожары

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