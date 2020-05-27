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15:13   27 Мая 2020
Армия

План восстановления экономики России представят Путину на одобрение до 1 июня

План восстановления экономики России представят Путину на одобрение до 1 июня

Промышленность всегда получает новые импульсы в результате кризисов, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. По его словам, план восстановления и развития экономики России будет представлен президенту РФ до конца этого месяца.

Меры поддержки, которые предпринимает государство, должны быть ориентированы на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные перспективы. 

В первую очередь необходимо сохранить рабочие места и обеспечить стабильную выплату заработной платы. В среднесрочной перспективе, в период до 2025 года нужно определить темпы роста промышленности. Государству необходимо провести комплексную модернизацию экономики и социальной сферы. 

В долгосрочном периоде следует предусмотреть меры для закрепления лидерства России по отдельным направлениям развития и повышения конкурентоспособности экономики государства. 

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Автор: Руслан Неглинный
#госдума #борисов

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