План восстановления экономики России представят Путину на одобрение до 1 июня

Промышленность всегда получает новые импульсы в результате кризисов, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. По его словам, план восстановления и развития экономики России будет представлен президенту РФ до конца этого месяца.

Меры поддержки, которые предпринимает государство, должны быть ориентированы на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные перспективы.

В первую очередь необходимо сохранить рабочие места и обеспечить стабильную выплату заработной платы. В среднесрочной перспективе, в период до 2025 года нужно определить темпы роста промышленности. Государству необходимо провести комплексную модернизацию экономики и социальной сферы.

В долгосрочном периоде следует предусмотреть меры для закрепления лидерства России по отдельным направлениям развития и повышения конкурентоспособности экономики государства.