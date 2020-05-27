Более 8 тысяч фейков о коронавирусе выявили в России с апреля

Свыше 8,2 тысячи фейков о коронавирусе выявили в России с начала апреля 2020 года, заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Выступая на заседании рабочей группы по защите прав пользователей интернета в Общественной палате РФ, Мизулина уточнила, что активисты выявили 8206 фейковых сообщений о COVID-19 в России. Из них в мае было выявлено 4,5 тысячи, отметила она.

Чаще всего фейки распространяются через WhatsApp, Viber и Telegram, а также на YouTube, в Instagram, Facebook, Twitter, "ВКонтакте" и TikTok. Список регионов, где распространяются вбросы, схож с перечнем регионов, где осенью состоятся выборы губернаторов, заявила Мизулина. Возможно, это желание манипулировать общественным мнением, заключила глава Лиги. По мнению Екатерины Мизулиной, в России необходимо ввести многомиллионные штрафы за распространение фальсификаций.