Саммиты БРИКС и ШОС перенесут с 21–23 июля на другие даты

Саммиты БРИКС и ШОС перенесут на другие даты, их объявят позднее.

Ранее сообщалось, что саммиты должны были состояться 21–23 июля 2020 года, но сейчас оргкомитет решил перенести их на более поздний срок в связи с ситуацией с коронавирусом.

Как отметили в Кремле, скорее всего, саммиты состоятся осенью в Санкт-Петербурге. Новые даты назначат в зависимости от развития эпидситуации с коронавирусом в России и государствах членов ШОС и БРИКС. Накануне РИА Новости сообщали, что проведение саммитов в режиме онлайн не рассматривалось, так как для обмена мнениями политикам необходима очная встреча.