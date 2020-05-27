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Более 8 тысяч фейков о коронавирусе выявили в России с апреля

 Саммиты БРИКС и ШОС перенесут с 21–23 июля на другие даты

Саммиты БРИКС и ШОС перенесут с 21–23 июля на другие даты
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15:09   27 Мая 2020
Политика

Саммиты БРИКС и ШОС перенесут с 21–23 июля на другие даты

Саммиты БРИКС и ШОС перенесут с 21–23 июля на другие даты

Саммиты БРИКС и ШОС перенесут на другие даты, их объявят позднее.

Ранее сообщалось, что саммиты должны были состояться 21–23 июля 2020 года, но сейчас оргкомитет решил перенести их на более поздний срок в связи с ситуацией с коронавирусом.

Как отметили в Кремле, скорее всего, саммиты состоятся осенью в Санкт-Петербурге. Новые даты назначат в зависимости от развития эпидситуации с коронавирусом в России и государствах членов ШОС и БРИКС. Накануне РИА Новости сообщали, что проведение саммитов в режиме онлайн не рассматривалось, так как для обмена мнениями политикам необходима очная встреча.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #саммит брикс #саммит шос

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