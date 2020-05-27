ГД РФ приняла закон, распространяющий на самозанятых меры поддержки малого бизнеса

Законопроект, распространяющий на самозанятых граждан РФ отдельные меры по поддержки малого бизнеса, приняла Госдума России.

Закон о распространении на самозанятых граждан, которые уплачивают налог на профессиональный доход, отдельных мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) был принят во втором и третьем чтении.

Законопроект вступает в силу со дня его опубликования. Он позволит самозанятым россиянам получить доступ к сервисам портала бизнес-навигатора МСП, а также принимать участие в различных программах обучения. Сведения об оказании поддержки будут регистрироваться в едином реестре получателей, который будут вести представители ФНС.