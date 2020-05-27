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15:04   27 Мая 2020
Политика

ГД РФ приняла закон, распространяющий на самозанятых меры поддержки малого бизнеса

ГД РФ приняла закон, распространяющий на самозанятых меры поддержки малого бизнеса

Законопроект, распространяющий на самозанятых граждан РФ отдельные меры по поддержки малого бизнеса, приняла Госдума России.

Закон о распространении на самозанятых граждан, которые уплачивают налог на профессиональный доход, отдельных мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) был принят во втором и третьем чтении.

Законопроект вступает в силу со дня его опубликования. Он позволит самозанятым россиянам получить доступ к сервисам портала бизнес-навигатора МСП, а также принимать участие в различных программах обучения. Сведения об оказании поддержки будут регистрироваться в едином реестре получателей, который будут вести представители ФНС.

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Автор: Илья Романович
#россия #госдума #законопроект #самозанятые

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