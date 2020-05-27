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14:53   27 Мая 2020
Политика

Малькевич предложил помочь развитию российских соцсетей

Малькевич предложил помочь развитию российских соцсетей

Член Общественной палаты России Александр Малькевич и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассмотрели ситуацию с фейками в Сети.

На заседании рабочей группы по защите прав пользователей сети Интернет Малькевич заявил о готовности поддерживать российские стартапы. Он привел в пример разработчиков, планирующих создать сервис Lookly, который будет альтернативой Google.

Мизулина добавил, что с начала апреля Лига безопасного интернета обнаружила более восьми тысяч фейковых сообщений в зарубеждных соцсетях, из которых заблокировано лишь 8%. Она уточнила, что ни Google, ни YouTube не блокируют фейки о COVID-19, а Twitter ставит знак, что информация является ошибочной, однако само сообщение можно прочесть.

Глава Лиги предложила ввести новую экономическую модель, при которой соцсети будут обязаны самостоятельно контролировать информацию. Она добавила, что власти уже "быстро и остро реагируют на фейки", но ситуация осложняется колоссальным количеством вбросов.

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Автор: Руслан Неглинный
#мизулина #фейки #малькевич

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