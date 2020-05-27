Страны Евросоюза могут получить 750 млрд евро на восстановление экономики

Главным финансовым инструментом антикризисного плана Евросоюза может стать специальный фонд объемом 750 млрд евро, необходимых для восстановления экономики после пандемии COVID-19.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готовится представить инициативу в Брюсселе, но еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони уже сообщил, что 500 млрд предлагается распределить по странам в форме грантов, а 250 млрд в виде льготных займов.

Программа рассчитана на весь следующий семилетний бюджетный цикл ЕС, то есть до 2027 года. По мнению экспертов, упор будет сделан на восстановлении "зеленых" сфер, развитие которых поможет решить идеологическую задачу по созданию в Евросоюзе к 2050 году экономики с "нулевыми углеродными выбросами". ЕК предложит ввести ряд новых налогов, включая экологические сборы на использование пластика. Доходы от них пойдут напрямую в бюджет Евросоюза, минуя национальные правительства.

Ожидается, что план окажется в центре политических дебатов в ближайшие недели Для его одобрения нужно получить одобрение депутатов Европарламента и всех государств сообщества в Совете ЕС.