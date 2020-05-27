Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ОП РФ ответит на цензуру YouTube импортозамещением и «здоровым троллингом»

ОП РФ ответит на цензуру YouTube импортозамещением и «здоровым троллингом»

 Кремль: день парада Победы с большой вероятностью сделают выходным

Кремль: день парада Победы с большой вероятностью сделают выходным
Более 8 тысяч фейков о коронавирусе выявили в России с апреля

Более 8 тысяч фейков о коронавирусе выявили в России с апреля

 Саммиты БРИКС и ШОС перенесут с 21–23 июля на другие даты

Саммиты БРИКС и ШОС перенесут с 21–23 июля на другие даты
«Октава» на экспорт: в Германии закупили российские микрофоны

«Октава» на экспорт: в Германии закупили российские микрофоны

 Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая

Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая
ОП РФ ответит на цензуру YouTube импортозамещением и «здоровым троллингом»

ОП РФ ответит на цензуру YouTube импортозамещением и «здоровым троллингом»

 Кремль: день парада Победы с большой вероятностью сделают выходным

Кремль: день парада Победы с большой вероятностью сделают выходным
Более 8 тысяч фейков о коронавирусе выявили в России с апреля

Более 8 тысяч фейков о коронавирусе выявили в России с апреля

 Саммиты БРИКС и ШОС перенесут с 21–23 июля на другие даты

Саммиты БРИКС и ШОС перенесут с 21–23 июля на другие даты
«Октава» на экспорт: в Германии закупили российские микрофоны

«Октава» на экспорт: в Германии закупили российские микрофоны

 Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая

Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая
14:50   27 Мая 2020
Политика

Транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа" на польском участке полностью возобновлен

Транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа" на польском участке полностью возобновлен

Транзит газа через участок трубы "Ямал — Европа", расположенный на территории Польши, полностью возобновлен.

Ранее появилась информация, что объемы поставок голубого топлива по трубопроводу "Ямал — Европа" из РФ через Белоруссию и Польшу в Германию свелись к нулю. Об этом свидетельствовали данные немецкой компании-оператора Gascade Gastransport GmbH.

Долгосрочный контракт, подписанный с польской стороной на транспортировку российского газа по транснациональному газопроводу, истек 17 мая. После этого мощность трубы стала распределяться на аукционах. Представители "Газпрома" сообщили, что власти Польши отказались пролонгировать соответствующий договор.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#газ #транзит #ямал-европа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...