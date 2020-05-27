Транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа" на польском участке полностью возобновлен

Транзит газа через участок трубы "Ямал — Европа", расположенный на территории Польши, полностью возобновлен.

Ранее появилась информация, что объемы поставок голубого топлива по трубопроводу "Ямал — Европа" из РФ через Белоруссию и Польшу в Германию свелись к нулю. Об этом свидетельствовали данные немецкой компании-оператора Gascade Gastransport GmbH.

Долгосрочный контракт, подписанный с польской стороной на транспортировку российского газа по транснациональному газопроводу, истек 17 мая. После этого мощность трубы стала распределяться на аукционах. Представители "Газпрома" сообщили, что власти Польши отказались пролонгировать соответствующий договор.