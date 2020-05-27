ФАН: "Новая газета" оправдывает боевиков, пытаясь радикализировать молодежь Кавказа

Редакция "Новой газеты" опубликовала заметку под заголовком "Наш папа в плену", в ней рассказывается, "как родина карает жен "изменников" и как рассказать детям о том, что отец был боевиком".

Автор материала Екатерина Сокирянская утверждает, что Правительство РФ и руководство северокавказских республик якобы репрессируют родственников убитых террористов. Заметка якобы основана на рассказах 40 жен боевиков, однако все они пожелали остаться неназванными, пишет Федеральное агентство новостей.

25 мая на сайте СМИ "Грозный-Информ" опубликовали открытое письмо, адресованное редакции "Новой" и ее главреду Дмитрию Муратову. Более 1,5 тыс. родственников осужденных или убитых террористов резко раскритиковали материал Сокирянской, указав, что в нем присутствует фейковая информация.

Во всем тексте четко прослеживается посыл, что дети из северокавказских республик остались сиротами по вине военных РФ. В тексте ни разу не упоминается, за что были осуждены боевики, а также не раскрывается, при каких обстоятельствах они были ликвидированы. Помимо того, не указывается, сколько людей погибли и пострадали от совершенных им терактов. Вероятнее всего, что Сокирянская сочла, что эта информация помешает ей добиться главной цели — вызвать симпатию к террористам и преступникам. В конце своего материала она открыто возлагает вину за две войны в Чечне на российскую сторону.

В материалах "Новой" нет прямых призывов к совершению терактов, но текст статей нацелен на информационную обработку северокавказской молодежи. При чтении подобных заметок о "героях-террористах" у молодых людей может сложиться извращенное мнение о событиях более чем 20-летней давности. Именно после такого воздействия на умы молодежи представителям террористических группировок не составит труда завербовать их в свои ряды.