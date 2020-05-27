Twitter вмешался в твит Трампа о вмешательстве в выборы

Twitter впервые пометил запись президента США Дональда Трампа, как «возможно недостоверную информацию». Соответствующая маркировка появилась под высказыванием первого лица о голосовании по почте в Калифорнии во время президентских выборов.

По мнению президента США, дистанционное голосование может обернуться фальсификациями, организованными губернатором-демократом Гэвином Ньюсомом.

«Без вариантов (ноль!) голосование по почте пройдет не иначе, как со значительной долей мошенничества. Почтовые ящики взломают, бюллетени подделают, и даже незаконно распечатают и подпишут. Губернатор Калифорнии посылает бюллетени миллионам людей, кому угодно…», — написал Трамп.

Под записью администрация соцсети оставила пометку «проверьте факты о почтовом голосовании». Ссылка открывает заметку под заголовком «Трамп сделал необоснованное заявление о том, что почтовые бюллетени приведут к мошенничеству избирателей», но фактического опровержения его слов, названных «ложными», нет.

В ответ на сомнения администрации Twitter Трамп обвинил соцсеть во вмешательстве в предстоящие выборы. По мнению американского президента, Twitter «полностью подавляет свободу слова» и показал себя цензором — Трамп не намерен допускать подобное. Впрочем, проблема цензуры американских интернет-корпораций не нова — соцсеть часто блокировала политические аккаунты.

Например, в июле прошлого года блокировка настигла официальный аккаунт посольства России в Сирии, в декабре — Россотрудничества, в январе — профиль пресс-службы президента Сирии.

Американский истеблишмент пал жертвой того джинна, которого он когда-то сам и выпустил, считает Урван Парфентьев, ведущий аналитик «Регионального общественного центра интернет-технологий». Теперь «фейком» можно заклеймить все что угодно, а разницу между личным мнением и намеренным искажением фактов соцсети не распознают.

«Актуализация понятия "фейк-ньюс" произошла в связи с избранием Трампа, которое оказалось крайне неожиданным для подавляющего большинства американской политической элиты, и сейчас это понятие косвенно по ней ударило. Администрация Twitter не учла разницы между фактом и высказыванием. В случае с Трампом мы имеем личную позицию политика, который высказывается от первого лица. И это его точка зрения», — объяснил Парфентьев «Политике Сегодня».

Высказывание личного мнения всегда отличается от публикации безапелляционного факта. Опасение, что почтовое голосование может спровоцировать фальсификации, остается субъективным мнением и его нельзя расценивать как факт, уверен Парфентьев. Но есть и положительные моменты в такой реакции Twitter.

«Позитивной стороной является то, что под вопрос ставится достоверность информации, исходящей от должностного лица, в данном случае от президента государства. В современных условиях фейки могут происходить от официальных органов», — поделился Парфентьев.

Эксперт привел знаменитый пример из истории. Ганс Фриче, главный радиодиктор Третьего рейха, стал одним из трех оправданных нацистов на Нюрнбергском трибунале. Он обвинялся, помимо прочего, и в распространении недостоверной информации, но фальшивыми являлись именно официальные сведения, поступавшие ему от вышестоящих органов. Впрочем, за другие преступления комиссия по денацификации его осудила, приговорив к девяти годам заключения.